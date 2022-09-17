Кива: в качестве репараций от РФ Польша требует Львовскую область Украины

Бывший депутат украинской Верховной рады Илья Кива утверждает, что Польша надеется получить Львовскую область при прямом содействии России.

Днём субботы экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где заявил, что правительство Польши требует репараций за ущерб стране в годы Второй мировой войны не только от Германии, но и от России, являющейся наследницей Советского союза.

По словам Кивы, в качестве репараций Польша хочет, чтобы по итогам специальной военной операции Россия передала под контроль Варшавы Львовскую область Украины.