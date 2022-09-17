Россия вышла из юрисдикции Европейского суда по правам человека

Россия прекратила свои полномочия в Европейском суде по правам человека и полностью вышла из-под его юрисдикции.

Издание "РИА Новости" уведомляет, что с 16.09.22 Россия прекратила свои полномочия в Европейском суда по правам человека, а российский судья прекратил свою деятельность при ЕСПЧ. Отмечается, что решение об увольнении российского судьи из организации было принято ещё 5 сентября в соответствии с локальным законодательством.

Примечательно, что к текущему моменту Европейский суд по правам человека рассматривает не менее 17 450 односторонних исков против России.