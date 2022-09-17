Россия вышла из юрисдикции Европейского суда по правам человека
Россия прекратила свои полномочия в Европейском суде по правам человека и полностью вышла из-под его юрисдикции.
Издание "РИА Новости" уведомляет, что с 16.09.22 Россия прекратила свои полномочия в Европейском суда по правам человека, а российский судья прекратил свою деятельность при ЕСПЧ. Отмечается, что решение об увольнении российского судьи из организации было принято ещё 5 сентября в соответствии с локальным законодательством.
Примечательно, что к текущему моменту Европейский суд по правам человека рассматривает не менее 17 450 односторонних исков против России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Генерал США Райдер анонсировал поставки двух систем NASAMS в Украину
В Донецке в результате артиллерийского обстрела погиб мирный житель
Путин: Россия бесплатно передаст 300 тысяч тонн удобрений развивающимся странам
«Русская Весна»: в Харькове произошла серия взрывов после ракетной атаки
Ракета ВСУ попала в кабинет замглавы администрации Херсона Стремоусова