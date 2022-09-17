Politico: США хотят поставить Украине истребители F-16 и ЗРК Patriot

Издание Politico утверждает, что американский Пентагон хочет поставить Киеву ряд военной техники, в том числе зенитно-ракетные комплексы и истребители.

В субботу американская газета Politico сообщила, что Вашингтон и Киев тайно обсуждают поставки истребителей F-16, ЗРК "Пэтриот" и ударных беспилотников MQ-1C Grey Eagle из Соединённых Штатов на Украину. По данным Politico, офис Зеленского давно не просит Пентагон о таких поставках в публичном пространстве, однако закулисные переговоры на этот счёт не прекращались.

Накануне Владимир Зеленский объявил о начале контрнаступления армии Украины на позиции ВС РФ, попросив США о новых поставках вооружений.