Страшная дата: как мужественный Ленинград встретил первый день блокады

8 сентября 1941 года стало началом самой тяжелой страницы в биографии Ленинграда, прожившего в окружении врага долгих 872 дня.

День 8 сентября 1941-го года считается самой страшной датой Санкт-Петербурга. Именно в этот день фашисты взяли город Шлиссельбург, и началась блокада Ленинграда.

Впереди у жителей города - 872 дня в окружении врага. Впереди - самая страшная, смертельно холодная, голодная зима 1941-1942 годов, она унесет сотни тысяч жизней.

В этот же день ленинградцы на себе почувствуют мощные бомбардировки и артиллерийские обстрелы, в город прорвутся даже вражеские самолеты.

Жители города переживут настоящий ад. И первый вечер в своих дневниках опишут десятки человек. В частности, Александру Кедрову он запомнился так:

"Не успеваю добраться до трамвайной остановки, слышен сигнал воздушной тревоги. Всего через 2-3 минуты вижу в небе вражеские самолеты. Прозевали, значит, вовремя дать сигнал. Самолетов летело штук 15-20 - в направлении с юга на север. Первое чувство, которое охватило меня, — негодование. Зачем пожаловали, мерзавцы, вас никто не приглашал. Но летят, чтобы сбросить смертоносный груз на мирных и ни в чем не повинных жителей".

Немцы бомбили все подряд. Снаряды падали на больницы, детские госпитали, жилые дома.

Ужас, который охватил ленинградцев, не описать словами. Тем не менее, панического настроения в дневниках не просматривается. Сквозь строки авторов сквозят только ненависть и негодование. Отмечается, что по улицам ходят девушки - дружинницы МПВО, и дружно поют песни.

Многие здания горели. Пожар произошел и на Бадаевских складах, что стало отдельной трагедией. Хотя хранившихся там запасов продовольствия не хватило, чтобы обеспечить едой горожан в блокадную зиму, этот факт всегда будет отзываться болью в воспоминаниях ленинградцев.

По земле вокруг бывшего склада растекутся тонны расплавленного сахара. Позднее ученые придумают, как можно отделить сахар от земли в домашних условиях. А потерявшие совесть люди станут за большие деньги продавать на черных рынках самую обычную землю, уверяя, что она с Бадаевских складов, и из нее можно получить сахар.

Многие в этот день предположили, что дальше может быть только хуже. И, к сожалению, были правы.

Дальше станет настолько хуже, что тот ужас, который пережили ленинградцы, просто невозможно представить. Уже с декабря 1941-го года в городе не станет ни электричества, ни воды. Почти невозможно будет найти и еду.

Будут холод, голод и длинные темные ночи. Но Ленинград покажет: советские люди способны сопротивляться в условиях, когда смерть, казалось, неизбежна.

Будет создана ледовая Дорога Жизни, а ученые города придумают, как из древесных опилок сделать белковую массу. А из глины и алюминиевой стружки - взрывчатку для Ленинградского фронта. Ученые подскажут, как переработать тонны целлюлозы в пищевую массу, запустить трамваи, сохранить культурное наследие город.

И в итоге ленинградцы сумели противостоять вражеской пропаганде, поддерживать патриотичный дух и дождаться освобождения и Великой Победы.