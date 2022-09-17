Как решиться на смену работы и сделать правильный выбор

Как утверждает статистика, около трети россиян считают осень благоприятным временем для перехода на новую работу. Психотерапевт дал несколько ценных советов тем, кто согласен рискнуть и изменить свою жизнь.

Почти половина из всех желающих сменить работу с оптимизмом смотрят в будущее.

Большая часть людей называет такие причины для ухода с прежней должности: низкая и нестабильная зарплата, сокращения в организации, сложные отношения с начальством, невозможность пройти переквалификацию.

Психотерапевт Филипп Татаренко объяснил, как поменять место работы и не испытывать потом горьких сожалений:

«Прежде чем сменить работу, надо суметь отличить временное переутомление от реальных причин. Среди них: перманентное желание заняться чем-то другим, отсутствие развития и представления о будущем в настоящей профессии, нездоровое рабочее окружение. Стоит поддержать тех, кто решается на смену профессии в зрелом возрасте – это совершенно нормально и, более того, продиктовано свойствами информационной эпохи. Меняются потребности мира, как и наши интересы. Человеку важно быть востребованным, иначе мы выгораем»

Оставаясь на прежней работе при несложившихся отношениях в коллективе, человек рискует получить проблемы со здоровьем.

«Это все не может пройти бесследно для вашего здоровья, даже если вы очень терпеливый человек»

Другой важный момент - проблема с самоопределением. Не каждый, кто решил уйти с надоевшей работы, готов к изменениям и точно знает, куда двигаться дальше.

Специалист по профориентации поможет найти себя и определиться с выбором новой профессии.

Если потенциальное место будущей работы уже найдено, осталось пройти собеседование - а это очень важный этап.

"... на собеседовании важно помнить, что не только вас оценивают, но и вы оцениваете компанию"

Многие боятся приходить в офис для беседы с руководителем, но при правильной подготовке все страхи отойдут на второй план.

Надо понимать, что новое место должно максимально соответствовать ожиданиям, поэтому задавать много вопросов - это нормально и правильно.