Умер режиссёр мелодрамы «Зимняя вишня» Игорь Масленников

На 91 году жизни в Санкт-Петербурге умер режиссёр серии фильмов о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне Игорь Масленников.

В субботу, 17 сентября 2022 года, пресс-служба Союза кинематографистов Российской Федерации сообщила о смерти российского и советского режиссёра Игоря Масленникова, который чуть более месяца не дожил до 91 года.

Масленников получил известно после выхода на экраны срежиссированных им серии фильмов о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне и трилогии «Зимняя вишня», также на протяжении 20 лет занимал пост президента петербургской студии «Троицкий мост».