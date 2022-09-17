Умер режиссер Игорь Масленников, снявший серию фильмов о Шерлоке Холмсе и «Зимнюю вишню»

Трагическую новость об уходе 90-летнего деятеля искусств сообщил сегодня Союз кинематографистов России.

Союз кинематографистов России сегодня озвучил трагическую новость: скончался известный режиссер Игорь Масленников, сообщает СтарХит.

Он известен как создатель фильмов «Зимняя вишня», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и многих других.

В целом на счету мастера - десятки киноработ.

Что именно стало причиной кончины 90-летнего Игоря Масленникова, не сообщается.

Похороны Игоря Федоровича организует Союз кинематографистов. О дате и месте прощания с кинодеятелем будет сообщено позже.