Умер режиссер Игорь Масленников, снявший серию фильмов о Шерлоке Холмсе и «Зимнюю вишню»
Трагическую новость об уходе 90-летнего деятеля искусств сообщил сегодня Союз кинематографистов России.
Союз кинематографистов России сегодня озвучил трагическую новость: скончался известный режиссер Игорь Масленников, сообщает СтарХит.
Он известен как создатель фильмов «Зимняя вишня», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и многих других.
В целом на счету мастера - десятки киноработ.
Что именно стало причиной кончины 90-летнего Игоря Масленникова, не сообщается.
Похороны Игоря Федоровича организует Союз кинематографистов. О дате и месте прощания с кинодеятелем будет сообщено позже.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Генерал США Райдер анонсировал поставки двух систем NASAMS в Украину
В Донецке в результате артиллерийского обстрела погиб мирный житель
Путин: Россия бесплатно передаст 300 тысяч тонн удобрений развивающимся странам
«Русская Весна»: в Харькове произошла серия взрывов после ракетной атаки
Ракета ВСУ попала в кабинет замглавы администрации Херсона Стремоусова