Депутат Украины от партии Зеленского замечен в одежде с символом спецоперации
Украинский депутат Николай Задорожный появился на публике в свитере с латинской буквой V, являющейся одним из символов российской спецоперации в Украине.
17 сентября стало известно, что депутат от партии Зеленского "Слуга Народа" Николай Задорожный приехал на праздничное мероприятие в Тростянце Сумской области Украины в свитере с буквой V, которая наносится на военную технику некоторых подразделений ВС РФ в ходе спецоперации.
Случай вызвал резонанс в интернете, после чего Задорожный попросил простить его безрассудное поведение, заверив, что такого больше не повторится.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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