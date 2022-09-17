Вера Брежнева хочет стать итальянкой

Певица прислала в ФМС Подмосковья письменный отказ от регистрации в поселке Некрасовский, где была зарегистрирована.

Несмотря на наличие жилья в Москве (в Филях и на Пресне) Вера Брежнева имела прописку в подмосковном поселке Некрасовский, в 2-комнатной квартире бывшей жены одного из родственников, сообщает Рамблер.

Почти два десятка лет певица считалась жительницей Подмосковья, время от времени продлевая срок действия документов, уточняет ФАН со ссылкой на данные из Телеграм-каналов.

Не так давно Брежнева захотела стать гражданкой России, однако положительного итога не получилось. И сейчас звезда принимает меры к тому, чтобы получить итальянский паспорт.

С началом спецоперации на Украине Брежнева уехала из России. Она поселилась в Италии с мужем, продюсером Константином Меладзе.

Пара владеет в этой стране виллой, которая расположена неподалеку от озера Гарда. Певица перевезла туда также маму и детей.