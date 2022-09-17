Гробница Иисуса вскрыта, что в ней обнаружили ученые

Ученые и теологи мечтали осмотреть место захоронения Иисуса, но полтысячелетия это действие было строжайше запрещено церковью.

В 2015 году стало очевидно, что Кувуклии необходимо ремонтные работы. Храм Гроба Господня входит в общее подчинение сразу 6 конфессиям, поэтому на проведение работ в нем потребовалось получить разрешение от них всех одновременно.

Религиозные деятели дали добро на восстановительные работы, при этом выделив 60 часов на изыскания ученым. Первым делом подняли мраморную плиту установленную в XVI веке, под которой обнаружилась пустота, забросанная кусками камней.

После уборки камней была замечена еще одна мраморная плита с изображением креста. Ее датировали временами крестоносцев, скорее всего XI веком.

Под плитой обнаружилась высеченная в скале небольшая пещера с каменным ложем, на котором, по утверждению церковников, в свое время и лежало тело Иисуса. Специалисты пробы воздуха и соскребы породы пещеры и ложа.