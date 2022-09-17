Эксперты подсказали, как обработать теплицу до наступления холодов
В конце сезона теплица требует генеральной уборки, чтобы не дать шанса болезням и вредителям.
Теплица, так же, как и участок, в конце сезона требует обработки. В ином случае она может стать рассадником грибка и болезнетворных бактерий.
Какие работы нужно проделать в парнике, чтобы в новом сезоне можно было пользоваться ею без опаски появления старых болезней культур и вредителей?
В первую очередь - убрать все остатки растительности, остатки веревок, которыми пользовались для фиксации растений. Если они будут нужны в новом сезоне, их все равно будет нужно продезинфицировать или хотя бы ошпарить кипятком.
Колышки и другие опоры перед тем, как отправить на хранение, надо обработать 5%-ным раствором медного купороса. Для его приготовления нужно 500 гр. вещества растворить в 10 л воды.
Само собой, нужно убрать и появившиеся сорняки, мульчу, агроволокно и другие отходы. Все это лучше сжечь.
А затем - обработать каркас парника, его стены и крышу. Для этого можно использовать обычное хозяйственное мыло (один брусок на ведро воды). Раствор нанести на грязные поверхности, выдержать 5-10 минут и смыть.
Для мытья также можно использовать марганцовку или пищевую соду. подойдет раствор хлорной извести (400 гр. на 10 л воды).
Землю перекопать на штык лопаты. Раз в 2-3 года верхний слой грунта в теплице стоит заменять на свежий. Старую почву можно заложить в компост, рассыпать на уличных грядках либо вынести за пределы участка.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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