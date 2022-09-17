Le Figaro: новый газопровод России «Сила Сибири — 2» приближает смерть Европы

Издание Le Figaro утверждает, что европейцы обеспокоены новостью о планах России и Китая построить новый газопровод "Сила Сибири -2".

17 сентября комментаторы французской интернет-газеты Le Figaro выразили свою обеспокоенность из-за заявления Владимира Путина о планах построить российско-китайский газопровод "Сила Сибири-2", который будет экспортировать российский газ в КНР через территории Монголии.

По мнению читателей Le Figaro, в ближайшем будущем Китай сможет стабильно и надолго получать дешёвый газ из России, в то время как страны Европейского союза продолжают находиться в состоянии энергетического кризиса без ресурсов из России.

Тажже пользователи Le Figaro раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за её частые антироссийские заявления, которые не способствуют повышению энергобезопасности Европы.