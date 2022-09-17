Ревнивый муж шесть раз ударил ножом любовника жены, присутствие свидетелей его не смутило
50-летний мужчина сбил машиной 49-летнего соперника, потом, не спеша, с невозмутимым видом, нанес ему шесть ударов ножом. Затем спокойно сел за руль Форда и уехал, оставив в шоке людей, наблюдавших за происходящим.
За помощью обратились свидетели, на глазах которых происходило жестокое хладнокровное убийство.
Анна Пушкина, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю:
"Очевидцы вызвали на место правоохранителей и бригаду скорой помощи, которая доставила потерпевшего в больницу. Однако несмотря на усилия медиков, пострадавший скончался в лечебном учреждении в результате причиненных ему повреждений"
Преступление было заснято на видео, ролик попал в сеть.
Прохожие, наблюдавшие за убийством, запомнили номерные знаки уехавшего мужчины и сообщили всю необходимую информацию сотрудникам полиции.
В результате успешно проведенного плана "Перехват" автоинспекторы очень быстро (примерно через 1 ч) наши подозреваемого на улицах города.
Преступник не стал отпираться и сразу признался во всем. У мужчины при обыске был изъят 25-сантиметровый нож со следами крови убитого.
Против ревнивца возбуждено уголовное дело с привлечением к ответственности по статье об убийстве.
Опубликовано: Храмова Оксана
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