Ревнивый муж шесть раз ударил ножом любовника жены, присутствие свидетелей его не смутило

50-летний мужчина сбил машиной 49-летнего соперника, потом, не спеша, с невозмутимым видом, нанес ему шесть ударов ножом. Затем спокойно сел за руль Форда и уехал, оставив в шоке людей, наблюдавших за происходящим.

За помощью обратились свидетели, на глазах которых происходило жестокое хладнокровное убийство.

Анна Пушкина, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю:

"Очевидцы вызвали на место правоохранителей и бригаду скорой помощи, которая доставила потерпевшего в больницу. Однако несмотря на усилия медиков, пострадавший скончался в лечебном учреждении в результате причиненных ему повреждений"

Преступление было заснято на видео, ролик попал в сеть.

Прохожие, наблюдавшие за убийством, запомнили номерные знаки уехавшего мужчины и сообщили всю необходимую информацию сотрудникам полиции.

В результате успешно проведенного плана "Перехват" автоинспекторы очень быстро (примерно через 1 ч) наши подозреваемого на улицах города.

Преступник не стал отпираться и сразу признался во всем. У мужчины при обыске был изъят 25-сантиметровый нож со следами крови убитого.

Против ревнивца возбуждено уголовное дело с привлечением к ответственности по статье об убийстве.