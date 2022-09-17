Итальянский журналист, подорвавшийся на мине в Херсоне, прошел лечение в России
Российский красный крест сообщил, что итальянский журналист, который подорвался на украинской мине, прошел лечение в России.
РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Российского Красного Креста сегодня сообщают, что Журналист из Италии Маттиа Сорби, подорвавшийся на мине в Херсоне, прошел лечение в России и уже возвращается на родину. Министерство обороны России 29 августа сообщало о случившемся инциденте.
Председатель РКК Павел Савчук сообщил, что с просьбой помочь в возвращении Сорби в Италию обратился президент Итальянского Красного Креста Франческо Рокка. Отмечается, что лечение в российской больнице и трансфер по территории страны журналиста организовал Российский красный крест.
Опубликовано: Елена Калиновская
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