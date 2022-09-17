Армия Китая за 20 минут построила мост через реку в рамках учений
Китайские войска смогли возвести переправу через реку за 20 минут в рамках тренировочной программы.
17 сентября местное китайское телевидение сообщило, что солдаты Народно-освободительной армии Китая в ходе учений возвели понтонный мост через реку Янцзы за двадцать минут. Известно, что длина моста составляет 500 метров, а его грузоподъёмность превышает шестьдесят тонн.
Днём ранее замдиректора Центрального управления разведкой США сообщил, что Си Цзиньпин приказал армии Китая захватить Тайвань к 2027 году.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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