Армия Китая за 20 минут построила мост через реку в рамках учений

Китайские войска смогли возвести переправу через реку за 20 минут в рамках тренировочной программы.

17 сентября местное китайское телевидение сообщило, что солдаты Народно-освободительной армии Китая в ходе учений возвели понтонный мост через реку Янцзы за двадцать минут. Известно, что длина моста составляет 500 метров, а его грузоподъёмность превышает шестьдесят тонн.

Днём ранее замдиректора Центрального управления разведкой США сообщил, что Си Цзиньпин приказал армии Китая захватить Тайвань к 2027 году.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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