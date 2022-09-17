На фестивале "Молодежь за Союзное государство" прошел эстрадный конкурс

Накануне на фестивале "Молодежь- за Союзное государство", мероприятия которого проходят в Смоленске с 14 по 19 сентября, имел место быть конкурс исполнителей молодежной песни.

Накануне на фестивале "Молодежь- за Союзное государство", мероприятия которого проходят в Смоленске с 14 по 19 сентября, имел место быть конкурс исполнителей молодежной песни.

Среди целей и задач конкурса традиционно значатся следующие:

пропаганда патриотизма и идеи дружбы народов через песенное искусство; содействие созданию единого культурного пространства молодежи Беларуси и России; сохранение и развитие преемственности лучших традиций в области молодежного песенного творчества; выявление талантливых исполнителей современной молодежной песни.

Данный конкурс прошел практически на одном дыхании. Конкурсанты исполняли как популярные песни современности, так и народные песни.

Председатель жюри Александр Еловских, когда-то сам блиставший на конкурсе в далеком 2008 году, обращаясь к конкурсантам, отметил, что все они- большие молодцы, и является очень важным осознание того, что они поют, что в наше время встречается далеко не везде.

Ася Компаниец отметила, что данный конкурс оказался хорош тем, что позволил увидеть не только артиста как артиста, но и целостную личность.

Результаты конкурса будут известны 19 сентября, на гала-концерте закрытия.