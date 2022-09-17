Лишение смартфона делает жизнь современных людей некомфортной
Гаджеты настолько плотно вошли в современную жизнь, что многие люди не представляют жизни без смартфона.
А, между тем, смартфоны весьма негативно сказываются на людях. Уже доказан их вред для обучения, кто не верит, пусть попробует в уме умножить 11 на 12. Сколько времени потратили, какой ответ получили? Переход в виртуальный мир ухудшает социализацию человека, уменьшает его круг общения в мире реальном.
Специалисты университета Будапешта провели специальное исследование людей, которых насильно лишили гаджета. Выяснилось, что у человека без смартфона ясно проявляются симптомы, характерные для посттравматического стрессового расстройства. А еще у них просто ухудшаются мыслительные способности.
А если смартфон, пусть и выключенный, лежит рядом, то ученые не фиксировали никаких изменений психики и мыслительных способностей. А ответ 132.
Опубликовано: Staalker
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