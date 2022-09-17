На востоке ЮАР в ДТП погибли 21 человек, включая 19 школьников
Дети возвращались домой со школы в сопровождении взрослых. После столкновения пикапа и грузовика двое взрослых и 21 ребенок в возрасте 5-12 лет погибли.
Происшествие случилось 16 сентября. Подробности пока не разглашаются. Местные органы власти сообщили о том, что дети ехали домой с учебы, их сопровождали двое взрослых.
ДТП случилось в провинции Квазулу-Натал на востоке Южно-Африканской Республики (ЮАР). На дороге столкнулись грузовой автомобиль и пикап.
Все участники ДТП получили ранения, которые оказались несовместимыми с жизнью. Об этом сообщил Роберт Маккензи, сотрудник местной службы неотложной медицинской помощи.
Опубликовано: Храмова Оксана
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: ВСУ потерпели поражение при попытке контрнаступления на Херсон
Пелоси едет в Ереван для обсуждения вопросов безопасности Армении и США
Путин: Россия сделает всё для скорейшей остановки спецоперации в Украине
Токаев вернул прежнее название столице Казахстана
Путин: Россия бесплатно передаст 300 тысяч тонн удобрений развивающимся странам