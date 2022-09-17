На востоке ЮАР в ДТП погибли 21 человек, включая 19 школьников

Дети возвращались домой со школы в сопровождении взрослых. После столкновения пикапа и грузовика двое взрослых и 21 ребенок в возрасте 5-12 лет погибли.

Происшествие случилось 16 сентября. Подробности пока не разглашаются. Местные органы власти сообщили о том, что дети ехали домой с учебы, их сопровождали двое взрослых.

ДТП случилось в провинции Квазулу-Натал на востоке Южно-Африканской Республики (ЮАР). На дороге столкнулись грузовой автомобиль и пикап.

Все участники ДТП получили ранения, которые оказались несовместимыми с жизнью. Об этом сообщил Роберт Маккензи, сотрудник местной службы неотложной медицинской помощи.