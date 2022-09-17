Участники фестиваля "Молодежь за Союзное государство" почтили память героев ВОВ
16 сентября участники фестиваля "Молодежь- за Союзное государство", мероприятия которого проходят в Смоленске с 14 по 19 сентября, почтили память героев ВОВ
16 сентября участники фестиваля "Молодежь- за Союзное государство", мероприятия которого проходят в Смоленске с 14 по 19 сентября, почтили память героев Великой Отечественной войны в рамках традиционной акции "Свеча памяти".
Депутаты Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, принявшие участие в мероприятии, много говорили не только о необходимости сохранения памяти о войне 1941-1945 годов, о недопустимости переписывания истории, но также и о значимости сегодняшней специальной военной операции на Украине. Ребята почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания, зажгли свечи и возложили цветы к Вечному огню.
Опубликовано: Герман Напольский
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: ВСУ потерпели поражение при попытке контрнаступления на Херсон
Пелоси едет в Ереван для обсуждения вопросов безопасности Армении и США
Путин: Россия сделает всё для скорейшей остановки спецоперации в Украине
Токаев вернул прежнее название столице Казахстана
Путин: Россия бесплатно передаст 300 тысяч тонн удобрений развивающимся странам