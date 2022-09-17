Участники фестиваля "Молодежь за Союзное государство" почтили память героев ВОВ

16 сентября участники фестиваля "Молодежь- за Союзное государство", мероприятия которого проходят в Смоленске с 14 по 19 сентября, почтили память героев ВОВ

16 сентября участники фестиваля "Молодежь- за Союзное государство", мероприятия которого проходят в Смоленске с 14 по 19 сентября, почтили память героев Великой Отечественной войны в рамках традиционной акции "Свеча памяти".

Депутаты Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, принявшие участие в мероприятии, много говорили не только о необходимости сохранения памяти о войне 1941-1945 годов, о недопустимости переписывания истории, но также и о значимости сегодняшней специальной военной операции на Украине. Ребята почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания, зажгли свечи и возложили цветы к Вечному огню.