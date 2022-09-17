В Грузии отменяются концерты Галкина, Меладзе и Макаревича

По официальной версии, причина кроется в начавшемся ремонте Тбилисского дворца спорта, где планировалось проведение концертов.

У некоторых известных артистов, покинувших и раскритиковавших Россию в связи со спецоперацей на Украине, возникли проблемы с организацией выступлений за рубежом.

В частности, как сообщает Рамблер, Максим Галкин, Валерий Меладзе и Андрей Макаревич не смогут выступить в Грузии. По официальной версии, причина кроется в начавшемся ремонте Тбилисского дворца спорта, где планировалось проведение концертов.

По мнению доктора экономических наук, ведущего эксперта НИУ ВШЭ Иосифа Дискина, дело может быть в нежелании властей Грузии портить отношения с Россией.

Ученый в очередном выпуске передачи «Место встречи» отметил, что многие российские компании сейчас открывают филиалы в Грузии, пытаясь тем самым сохранить международные связи. Такую тенденцию Дискин считает позитивной для Грузии, которая испытывает сейчас экономические проблемы.

Как напоминает издание, Минюст России включил недавно артиста Максима Галкина в список физических лиц, которые выполняют функции иностранного агента. Ранее в этот список попал Андрей Макаревич.