Галкин прокомментировал решение Минюста РФ внести его в список иноагентов

Максим Галкин дал первый комментарий с тех пор, как попал в перечень физлиц-иноагентов по решению Министерства юстиции России.

17 сентября российский артист Максим Галкин, попавший накануне в список иностранных агентов, публично заявил, что не считает себя иноагентом, поскольку не получает никакого финансирования за свою деятельность. По словам Галкина, он простой комик и музыкант, а не политик.

При этом Максим Галкин отметил, что все его заявления на тему специальной военной операции армии России в Украине являются искренними и не подлежат монетизации.