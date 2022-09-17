Галкин прокомментировал решение Минюста РФ внести его в список иноагентов
Максим Галкин дал первый комментарий с тех пор, как попал в перечень физлиц-иноагентов по решению Министерства юстиции России.
17 сентября российский артист Максим Галкин, попавший накануне в список иностранных агентов, публично заявил, что не считает себя иноагентом, поскольку не получает никакого финансирования за свою деятельность. По словам Галкина, он простой комик и музыкант, а не политик.
При этом Максим Галкин отметил, что все его заявления на тему специальной военной операции армии России в Украине являются искренними и не подлежат монетизации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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