В Иране умерла девушка, которая была задержана "полицией нравов" за неправильно надетый хиджаб

22-летняя Махса Амини ехала навестить родственников из Курдистана в Тегеран. В городе девушка была задержана специальным отделом полицейских, которые призваны следить за соблюдением шариатских норм.

Амини показалась на улице в платке, который она носила не по правилам. Ее схватили и повезли в ближайших участок полиции. За ней отправился брат Киареш.

В то время как он ожидал освобождения сестры, за девушкой приехала машина скорой помощи и повезла ее в больницу.

Пострадавшая находилась в участке около двух часов, за это время ее избили так, что она не смогла выжить.

Брат Амини:

«Между задержанием и больницей прошло всего пару часов»

Молодому человеку сотрудники правоохранительных органов объяснили: его сестра впала в кому, пережив внезапный сердечный приступ и инсульт.

У местных правозащитников сложилось иное мнение: задержанная умерла после жестоких побоев, которые привели к почечной недостаточности.

Местные активисты-правозащитники:

«У Махсы шла кровь из ушей и был сломан череп — это признаки избиения»

И все же официальным объяснением случившегося признали версию, согласно которой девушка погибла по причине внезапных проблем с сердцем.