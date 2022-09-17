В Иране умерла девушка, которая была задержана "полицией нравов" за неправильно надетый хиджаб
22-летняя Махса Амини ехала навестить родственников из Курдистана в Тегеран. В городе девушка была задержана специальным отделом полицейских, которые призваны следить за соблюдением шариатских норм.
Амини показалась на улице в платке, который она носила не по правилам. Ее схватили и повезли в ближайших участок полиции. За ней отправился брат Киареш.
В то время как он ожидал освобождения сестры, за девушкой приехала машина скорой помощи и повезла ее в больницу.
Пострадавшая находилась в участке около двух часов, за это время ее избили так, что она не смогла выжить.
Брат Амини:
«Между задержанием и больницей прошло всего пару часов»
Молодому человеку сотрудники правоохранительных органов объяснили: его сестра впала в кому, пережив внезапный сердечный приступ и инсульт.
У местных правозащитников сложилось иное мнение: задержанная умерла после жестоких побоев, которые привели к почечной недостаточности.
Местные активисты-правозащитники:
«У Махсы шла кровь из ушей и был сломан череп — это признаки избиения»
И все же официальным объяснением случившегося признали версию, согласно которой девушка погибла по причине внезапных проблем с сердцем.
Опубликовано: Храмова Оксана
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