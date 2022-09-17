Пелоси едет в Ереван для обсуждения вопросов безопасности Армении и США

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в рамках визита в Ереван обсудит с руководством Армении двусторонние отношения и ситуацию в сфере безопасности.

17 сентября авторитетные средства массовой информации ссылаясь на пресс-службу американского посольства сообщили, что в ходе визита в Ереван 17-19 сентября спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и другими высокопоставленными лицами для обсуждения армяно-американских отношений в области безопасности.

Сообщается что Пелоси проведет пресс-конференцию на которой коснется тесного двустороннего сотрудничества, основанного на общих ценностях и давних связях между Арменией и США.