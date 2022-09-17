Токаев подписал закон о внесении поправок в Конституцию Казахстана
Касым-Жомарт Токаев ратифицировал законопроект об изменении действующей конституции страны.
Днём субботы казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев подписал законопроект, постановляющий внести поправки в конституцию Казахстана, согласно которым теперь занимать пост главы государства можно не более семи лет без права переизбрания на данную должность в будущем.
Также согласно новым поправкам к конституции Токаев вернул столице Казахстана Нур-Султану её прежнее наименование Астана. Примечательно, что название Нур-Султан столица получила ранее в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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