Токаев подписал закон о внесении поправок в Конституцию Казахстана

Касым-Жомарт Токаев ратифицировал законопроект об изменении действующей конституции страны.

Днём субботы казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев подписал законопроект, постановляющий внести поправки в конституцию Казахстана, согласно которым теперь занимать пост главы государства можно не более семи лет без права переизбрания на данную должность в будущем.

Также согласно новым поправкам к конституции Токаев вернул столице Казахстана Нур-Султану её прежнее наименование Астана. Примечательно, что название Нур-Султан столица получила ранее в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.