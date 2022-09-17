Бритт Николь не знала, что беременна: внезапно родила дочь и вернулась к работе после роддома

23-летняя американка до последнего момента не подозревала о беременности. В роддом ее увезли с работы, она родила дочь, а после выписки через 4 часа вернулась к должностным обязанностям.

Схватки начались на рабочем месте, девушка почувствовала сильные боли в животе, ей вызвали скорую. Приехавшие медики повергли Николь в шок, сообщив, что она скоро родит.

«Я вышла на работу в тот же день, когда родила. Я оставила своему менеджеру записку, в которой говорила, что пропущу ближайшие несколько смен. Позже я просто перестала ходить на работу, потому что были более важные дела».

Николь рассказала: она никак не ощущала, что находится в интересном положении.

Правда заметила прибавку в весе на два килограмма, и временами чувствовала дискомфорт в области живота.

Но свое состояние девушка объясняла беспокойством и депрессией, потому что не так давно у нее погибла собака.

У Бритт Николь с раннего возраста месячные шли нерегулярно, поэтому она не обратила внимания на сбой цикла.

Молодая мама поделилась случившемся в ТикТоке. Ролик имел большой успех - свыше 3 млн просмотров.

При этом появилось много комментариев, в которых женщины рассказывали о подобных историях, произошедших с ними.

Из комментария в ТикТоке:

«Боже, это случилось и со мной. Я не знала, что беременна, у меня все еще были менструации, и ни с того ни с сего я родила ребенка на полу в своей спальне»

Подобные случаи, оказывается, периодически происходят с женщинами. Так, в Мексике, девушка 20 лет начала рожать прямо в ночном клубе, где отмечала день рождения друга.

Лишь пару последних дней перед родами она чувствовала недомогание, но не придала этому значения. О беременности девушка узнала только во время начавшихся схваток.