Компания H&M объявила об уходе с рынков Беларуси

Фирма по производству и продаже одежды H&M сообщила, что приняла решение более не продавать свою продукцию в Беларуси.

17 сентября новостное агентство Onliner сообщило, что пресс-служба фирмы H&M в беседе с журналистом издания подтвердила свои намерения покинуть белорусский рынок. Известно, что 19 сентября H&M откроет ранее закрытые в Беларуси торговые точки, где распродаст остатки товара, после чего H&M закроется в Беларуси на неопределённый срок.

Во время разговора с репортёром Onliner в H&M не уточнили, планирует ли компания установить какие-то скидки для белорусов на время распродажи товаров.