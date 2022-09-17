Компания H&M объявила об уходе с рынков Беларуси
Фирма по производству и продаже одежды H&M сообщила, что приняла решение более не продавать свою продукцию в Беларуси.
17 сентября новостное агентство Onliner сообщило, что пресс-служба фирмы H&M в беседе с журналистом издания подтвердила свои намерения покинуть белорусский рынок. Известно, что 19 сентября H&M откроет ранее закрытые в Беларуси торговые точки, где распродаст остатки товара, после чего H&M закроется в Беларуси на неопределённый срок.
Во время разговора с репортёром Onliner в H&M не уточнили, планирует ли компания установить какие-то скидки для белорусов на время распродажи товаров.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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