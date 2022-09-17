Массовые протесты начались в Вене из-за высоких цен и отсутствия тепла в домах

В Вене началась акция протеста из-за повышения цен и отсутствия тепла в домах.

17 сентября жители Вены вышли на акцию протеста на центральные улицы города. Австрийцы требуют, чтобы власти снизили цены и обеспечили их дома теплом, сообщает с места событий корреспондент РИА Новости. Многие демонстранты одеты в жилеты с символикой федерации профсоюзов Австрии и держат плакаты с требованием снизить цены, повысить пенсии и обеспечить дома теплом.

Участники акции пройдут по центральным улица Вены. Демонстрация завершится в 16:00 по местному времени. На месте акции дежурят усиленные наряды полиции. Сообщается, что протесты проходят по всей стране.