Военный конфликт между Грецией и Турцией может стать началом конца для НАТО

Профессор Стафакопулос заявил, что любой конфликт между Грецией и Турцией может привести к развалу НАТО.

Сегодня в беседе РИА Новости профессор Димитрис Стафакопулос сообщил, что конфликт между Грецией и Турцией может привести к развалу НАТО из-за того, что два государства являются членами одного альянса. Это стало бы огромной проблемой для НАТО в то время, когда он стремится к расширению из-за напряженности между Украиной и Россией, заявляет Стафакопулос.

Отношения между Турцией и Грецией резко обострились после 23 августа, когда во время выполнения турецким истребителем задач НАТО в воздушном пространстве над Эгейским морем воздушно-военное судно было захвачено и дислоцировано на острове Крит.