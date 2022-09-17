Токаев внёс поправки в Конституцию Казахстана, приняв однократный президентский срок
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внёс изменения в Конституцию, изменив время президентского срока и вернув старое название столицы.
17 сентября пресс-служба президента Республики Казахстан сообщила, что Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию», тем самым закрепив однократный семилетний президентский срок, лишив будущих глав государства возможности избираться на два пятилетних срока.
Также Токаев принял решении о возвращении столице Казахстана её старого названия – Астана, которое действующий президент лично сменил на Нур-Султан в 2019 году в честь первого президента Нурсултана Назарбаева.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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