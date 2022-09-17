Эрдоган заявил, что провёл плодотворную встречу с Путиным

Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал о встрече со своим российским коллегой в рамках саммита ШОС в Самарканде.

В субботу, 17 сентября 2022 года, президент Турции Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества рассказал турецким журналистам о своей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Эрдоган заявил, что может охарактеризовать встречу с Путиным как плодотворную и надеется на «хорошие результаты», в особенности по вопросу строительства АЭС «Аккую». Также турецкий лидер рассказал, что пришёл со своим российским коллегой к соглашению касательно уплаты газа в рублях – 25% от стоимости поставок «голубого топлива» из России в Турцию будет оплачиваться сугубо в российских рублях.