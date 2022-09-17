Эрдоган: Турция хочет вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества
17 сентября Тайип Эрдоган сообщает, что целью Турции является вступления в ряды ШОС.
Вечером субботы Тайип Эрдоган сообщил, что одной из главнейших целей Турции является осуществление плана по получению членства в Шанхайской организации сотрудничества, саммит которой турецкий лидер посетил в Узбекистане накануне.
Там Эрдоган встретился с Владимиром Путиным, Александром Лукашенко, Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и многими другими. По словам Тайипа Эрдогана, на полях конференции ШОС он провёл личные переговоры с Путиным, которые длились сорок минут и были продуктивными.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Эрдоган: Турция хочет вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества
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