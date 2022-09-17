МАГАТЭ заявило, что Запорожскую АЭС вновь подключили к энергосети Украины

В МАГАТЭ заявили, что Запорожская АЭС в Энергодаре спустя неделю вновь подключена к энергосети Украины.

17 сентября пресс-служба Международного агентства по ядерной энергии сообщила, что Запорожская атомная электростанция, расположенная на берегу Каховского водохранилища в Энергодаре, вновь подключена к энергосети Украины.

В МАГАТЭ отметили, что спустя неделю использования генераторов и резервных ЛЭП, инженеры смогли закончить ремонтные работы на одной из четырёх повреждённых во время «конфликта» линий электропередачи, что позволило восстановить прямую подачу электроэнергии на ЗАЭС из украинской энергосети.