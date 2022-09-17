Почему овощные салаты не являются полезной едой и как это можно исправить

По мнению диетолога-нутрициолога, не стоит безоговорочно относить все овощные салаты к разряду полезной и здоровой пищи.

Овощные салаты считаются диетическим блюдом, которое помогает бороться с лишним весом и полезно для оздоровления организма.

Диетолог-нутрициолог Дарья Русакова опровергла распространенное заблуждение.

Мелкая шинковка

Эта главная ошибка любителей салатов. При нарезке овощей мелкими кусочками они лишаются многих своих полезных элементов.

Заправка для салата

Добавляя в полезное овощное блюдо сметану или (о, ужас!) майонез, любители всевозможных диет тем самым оказывают самим себе "медвежью услугу".

Ведь легкий салатик, изначально задуманный как диетический, после такой заправки становится просто супер калорийным и уже не является полезной едой.

О вреде терки и блендера

При натирании компонентов на терку или при измельчении блендером они соприкасаются с металлическими элементами, что приводит к окислительным реакциям.

Польза таких овощей уже будет сомнительной.

Как же быть?

Выход есть: употреблять овощи и фрукты в целостном виде, не нарезая в салат.

Дарья Русакова: