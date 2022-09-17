Степан Бандера и ОУН: к чему они стремились

Сейчас в Российской Федерации, да и в Беларуси, распространено мнение, что Степан Бандера и его сторонники из числа членов ОУН стремились исключительно к личной власти путем полного подчинения немцам.

Некий житель Кремля называет сторонников Бандеры бендеровцами (неясно, чем ему не угодили жители молдовского города Бендеры) и заявляет, что они нацисты, фашисты и вообще враги украинского народа. И большинство соотечественников ему верят.

Организация украинских националистов ОУН была основана в 1929 на территории Западной Украины (Польша), ее первым главой стал офицер австро-венгерской армии Евген Коновалец.

Поскольку в 1929 года Украина была разделена на 4 неравные части между СССР, Польшей, Румынией и Чехословакией, то своей главной целью ОУН провозгласил создание независимой и единой Украины. Ну и что в этом плохого?

В 1938 году Коновальца ликвидировали агенты НКВД, ОУН возглавил Мельник. Цели организации остались те же. Но уничтожение польского государства выпустило на свободу Степана Бандеру, сидевшего за убийство главы МВД Польши Перацкого в 1934 году.

В ОУН произошел раскол, одно его крыло по-прежнему возглавлял Мельник, лидером другого стал Степан Бандера. Именно сторонники Бандеры попробовали 30 июня 1941 года провозгласить во Львове создание независимого ураинского государства.

Вот только Гитлеру независимая, пусть даже и антикоммунистическая, Украина была не нужна. Степан Бандера оказался в лагере, а оба крыла ОУН продолжили борьбу за независимую Украину как могли.