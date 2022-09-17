Лукашенко заявил о начале развала Украины
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что развал Украины уже начался.
В субботу, 17 сентября 2022 года, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в ходе своего выступления в «Минск-арене» по случаю Дня народного единства заявил, что раздел Украины уже начался.
Лукашенко также отметил, что представители высшего руководства Польши, Литвы и Латвии пытаются «выторговать себе будущее в новых геополитических реалиях», повторяя ошибки прошлых поколений, которые «лизали пятки фашистской Германии и Гитлеру».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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