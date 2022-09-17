Лукашенко заявил о планах США по ослаблению России и уничтожению Беларуси

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко рассказал о планах Соединённых Штатов в отношении России и Беларуси.

17 сентября глава белорусского государства Александр Лукашенко в своей речи по случаю государственного праздника Дня народного единства, который приурочен к возвращению западных белорусских земель в состав БССР, раскрыл планы Соединённых Штатов.

Лукашенко заявил, что американское правительство, разрушая Украину, на самом деле пытается пытается ослабить Российскую Федерацию и полностью стереть с политической карты мира Республики Беларусь ради собственной выгоды.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















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