Лукашенко заявил о планах США по ослаблению России и уничтожению Беларуси
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко рассказал о планах Соединённых Штатов в отношении России и Беларуси.
17 сентября глава белорусского государства Александр Лукашенко в своей речи по случаю государственного праздника Дня народного единства, который приурочен к возвращению западных белорусских земель в состав БССР, раскрыл планы Соединённых Штатов.
Лукашенко заявил, что американское правительство, разрушая Украину, на самом деле пытается пытается ослабить Российскую Федерацию и полностью стереть с политической карты мира Республики Беларусь ради собственной выгоды.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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