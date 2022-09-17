Взрослеть надо красиво: факторы, которые могут отдалить или приблизить старость

Почему некоторые в 75 чувствуют себя молодыми, а другие после 30 уже готовы превратиться в развалину? Эксперты назвали основные причины раннего старения.

Чтобы самочувствие не подводило и на закате жизни, надо делать простые, всем известные вещи: заниматься спортом, кушать нормальную еду, много двигаться, быть активным и беречь свое здоровье.

Ускорить старение человек тоже в состоянии собственными силами.

Во-первых, он перестает следить за питанием.

Во-вторых, большую часть жизни проводит без активного движения.

В-третьих, пожилому человеку нельзя сильно и резко худеть. Небольшая жировая прослойка защищает ослабевшие мышцы и поддерживает их в тонусе.

В-четвертых, быстрее остальных состариваются одинокие люди. Общение с родными и близкими, участие в их жизни, посильная помощь в решении проблем, радость за их успехи - все это помогает держаться на плаву и чувствовать себя востребованным, поддерживает интерес к жизни.

И последний немаловажный фактор, ускоряющий биологическое старение, это специфика отношения к миру.

Так, пессимисты, определенно проживут менее долгую жизнь и быстрее распрощаются с молодостью, по сравнению с их классическими оппонентами - оптимистами.