Взрослеть надо красиво: факторы, которые могут отдалить или приблизить старость
Почему некоторые в 75 чувствуют себя молодыми, а другие после 30 уже готовы превратиться в развалину? Эксперты назвали основные причины раннего старения.
Чтобы самочувствие не подводило и на закате жизни, надо делать простые, всем известные вещи: заниматься спортом, кушать нормальную еду, много двигаться, быть активным и беречь свое здоровье.
Ускорить старение человек тоже в состоянии собственными силами.
Во-первых, он перестает следить за питанием.
Во-вторых, большую часть жизни проводит без активного движения.
В-третьих, пожилому человеку нельзя сильно и резко худеть. Небольшая жировая прослойка защищает ослабевшие мышцы и поддерживает их в тонусе.
В-четвертых, быстрее остальных состариваются одинокие люди. Общение с родными и близкими, участие в их жизни, посильная помощь в решении проблем, радость за их успехи - все это помогает держаться на плаву и чувствовать себя востребованным, поддерживает интерес к жизни.
И последний немаловажный фактор, ускоряющий биологическое старение, это специфика отношения к миру.
Так, пессимисты, определенно проживут менее долгую жизнь и быстрее распрощаются с молодостью, по сравнению с их классическими оппонентами - оптимистами.
Опубликовано: Храмова Оксана
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Токаев вернул прежнее название столице Казахстана: С 1992 года ее переименовывают уже в четвертый раз
Кадыров объявил о разгроме наступления ВСУ в районе села Берестовое в ДНР
Кива: в качестве репараций от РФ Польша требует Львовскую область Украины
WSJ: ВС РФ начали применять иранские дроны-камикадзе Shahed-136 в Украине
Генерал США Райдер анонсировал поставки двух систем NASAMS в Украину