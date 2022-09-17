Суд не принял жалобу Андрея Разина по песням «Ласкового мая»

Продюсеру указали на недостатки в документе и дали один месяц на то, чтобы он его исправил, и подал снова.

Пятый кассационный суд в городе Пятигорске не дал ходу жалобе Андрея Разина на решение, связанное с хитами "Ласкового мая". Ему указали на недостатки в документе, при которых рассматривать дело нельзя.

Как сообщает КП, на исправление изъянов представителям продюсера дали месяц: до 11 октября им предстоит направить новый вариант жалобы.

Разин предпринимает попытки оспорить решение Краевого суда, который незадолго до ухода из жизни Юрия Шатунова подтвердил права исполнителя на песни "Ласкового мая".

Спор на эту тему возник еще в 1992 году. По словам Разина, он заключил контракт с композитором и автором всех хитов Сергеем Кузнецовым, который отдал нму права на музыку группы.

В декабре 2005-го продюсер закрепил договор юридически в Промышленном суде Ставрополя. Это решение Разина "отменяло все остальные договоры в отношении песен, заключаемых в будущем", рассказала изданию Асель Мухтарова-Казарновская.

Специалисты тогда установили, что подпись фальшивая: ее подделали с помощью копирования на просвете. Одна из экспертиз была проведена в рамках уголовного дела. Кузнецов обратился с заявлением в полицию после того, как перестал получать гонорары за песни.

В документе образца 1992 году есть и другие недочеты. К примеру, из 27 наименований указанных там песен три пункта называют одну и ту же композицию. Еще одна песня вообще не принадлежит Кузнецову, отметила Мухтарова-Казарновская.

В 2019-м году Юрий Шатунов заключил с Сергеем Кузнецовым соглашение, согласно которому права на песни перешли ему.

После смерти исполнителя интеллектуальную собственность наследует его семья. Разин при этом считает, что судится не с семьей старого друга, а с заинтересованными лицами.