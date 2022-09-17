Барбара Радзивилл – самый известный призрак Беларуси

Есть в Беларуси город Несвиж, а в нем находится замок самых известных магнатов ВКЛ Радзивиллов. А в замке этом не одно столетие обитает Черная дама.

Во времена Речи Посполитой король Жигимонт Август полюбил женщину по имени Барбара, происходившую из рода Радзивиллов.

Родовитость женщины была вполне достойна короля, но вот ее прошлое оказалось небезупречно. Проще говоря, Барбара Радзивилл очень любила мужчин и имела связь с не менее чем 38 представителями противоположного пола. Но король все же взял ее в жены.

Вот только свекрови такая невестка была 1000 лет не нужна. Теперь придется уйти в область легенд. Считается, что именно мать короля Бона Сфорца и отравила королеву Речи Посполитой.

Жигимонт Август обратился к чернокнижнику, который пообещал монарху вызвать дух его супруги, вот только касаться духа нельзя ни в коем случае.

Дух появился, король, не помнящий себя от радости, попробовал обнять супругу. Звук разбитого зеркала, женский стон и Барбара Радзивилл навечно осталась призраком Несвижского замка по имени Черная дама.