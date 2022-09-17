Лоза заступился за Бузову, с которой Долина отказалась выступать на одной сцене
Музыкант подчеркнул, что в современном мире все меняется очень быстро, и никто не знает, что будет завтра.
Юрий Лоза высказал свое мнение о неоднозначном отношении Ларисы Долиной к Ольге Бузовой.
В интервью 5-tv.ru музыкант подчеркнул, что никто не может знать, как и что случится завтра.
«Можно оправдать все, что угодно. И по каким параметрам ее Бузова не устраивает? Одна известная, и вторая. Представьте, что кто-то вдруг напишет им совместную песню, и обеим дадут достаточно денег, чтобы согласились. И она не выйдет что, ли?» — задался вопросом Лоза.
Музыкант отметил, что поющая ведущая, скажем, может совершить такой поступок, который ее возвысит. Таким образом, по мнению артиста, женщины вполне могут спеть дуэтом патриотическую песню даже в том случае, если у Бузовой будут вокальные данные Марка Бернеса.
Ранее СМИ написали, что народная артистка РФ раскритиковала вокальные данные Ольги. При этом Долина сказала, что не исключавет возможности спеть с бывшим бойфрендом участницы шоу «Дом-2» Давидом Манукяном (Dava).
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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