В Париже тысячи протестующих требуют отставки Макрона и выхода Франции из НАТО и ЕС

В Париже проходит многотысячный митинг с требованием отставки президента Франции Эммануэля Макрона и выхода страны из НАТО и ЕС.

17 сентября на площади Пале-Рояль у северного крыла Лувра в Париже прошёл массовый митинг в ходе которого несколько тысяч протестующих скандировали требования отставки недавно одержавшего победу на выборах президента Франции Эммануэля Макрона.

Помимо прочего, недовольные проводимой политикой действующей французской власти, намерены добиться выхода Франции из Североатлантического альянса и Европейского союза, чтобы улучшить качество жизни граждан.