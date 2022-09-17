В Париже тысячи протестующих требуют отставки Макрона и выхода Франции из НАТО и ЕС
В Париже проходит многотысячный митинг с требованием отставки президента Франции Эммануэля Макрона и выхода страны из НАТО и ЕС.
17 сентября на площади Пале-Рояль у северного крыла Лувра в Париже прошёл массовый митинг в ходе которого несколько тысяч протестующих скандировали требования отставки недавно одержавшего победу на выборах президента Франции Эммануэля Макрона.
Помимо прочего, недовольные проводимой политикой действующей французской власти, намерены добиться выхода Франции из Североатлантического альянса и Европейского союза, чтобы улучшить качество жизни граждан.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Токаев вернул прежнее название столице Казахстана: С 1992 года ее переименовывают уже в четвертый раз
Кадыров объявил о разгроме наступления ВСУ в районе села Берестовое в ДНР
Кива: в качестве репараций от РФ Польша требует Львовскую область Украины
WSJ: ВС РФ начали применять иранские дроны-камикадзе Shahed-136 в Украине
Генерал США Райдер анонсировал поставки двух систем NASAMS в Украину