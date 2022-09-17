Лукашенко утверждает, что человечество оказалось на пороге ядерного конфликта

Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал неутешительный прогноз для всего человечества, напомнив о том, чем заканчивается нежелание великих империй договариваться.

17 сентября президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в своей речи на патриотическом форуме «Это НАША история!» посвящённому Дню народного единства заявил, что «мир потерял голову и трещит по швам» в результате чего над мировым сообществом нависла непосредственная угроза начала ядерного конфликта.

Белорусский лидер Лукашенко напомнил, что учитывая опыт прошлых лет, неумение или нежелание «великих империй» идти на конструктивный диалог всегда приводило к ужасным последствиям и смертям ни в чём не повинных людей.