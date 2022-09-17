Дачные эксперты рассказали, надо ли вносить осенью удобрения на огород

Как выяснилось, перебарщивать не стоит. Некоторые добавки могут быть бесполезными, а некоторые даже вредными.

Кому не хочется, чтобы участок был плодородным и одаривал обильным урожаем культур. Некоторые считают, что повысить качество грунта можно, внеся удобрения с осени. Так ли это?

Специалисты подчеркивают, что перебарщивать на стоит. Особенно с азотными удобрениями. К примеру, внесение селитры или биогумуса абсолютно бесполезно. Более того, оно способно даже засолить грунт.

Не дают эффект осенью также калийные и фосфорные удобрения, древесная зола. А любые минеральные удобрения можно добавлять только после того, как будет определена кислотность почвы.

Дело в том, что уровень рН очень влияет на усвояемость микроэлементов, а для овощей предпочтительна нейтральная почва. Правильные осенние удобрения - это сидераты и мульчирование гряд толстым слоем органики.

С осени можно внести и плохо перепревший навоз, который будет питать землю на протяжении пяти-восьми лет.