Ани Лорак отменила все концерты в России и наметила большие гастроли в Европе

Певица при этом позиционирует себя, как известную украинскую певицу, покоряющую зрителей всего мира.

Ани Лорак отменила запланированные ранее выступления в РФ и наметила большое турне по городам Европы. В рекламе своей программы певица позиционирует себя, как самая известная певица из Украины, покоряющая зрителей всего мира, сообщает Рамблер со ссылкой на ФАН.

«Обладательница 5-ти золотых и 2-х платиновых альбомов, участница песенного конкурса «Евровидение-2008», народная артистка Украины, обладательница 5-ти «Золотых граммофонов», - в афише утверждается, что это только малая часть музыкальных достижений Лорак, и она продолжает их приумножать, "покоряя своим талантом страны всех континентов земного шара".

Ранее первый продюсер Ани Лорак Юрий Фалеса назвал в эфире YouTube-канала Livе сумму, потраченную на раскрутку звезды.

«По тем временам 200 тысяч долларов были, как сегодня 2 миллиона долларов. Тогда это были большие деньги. И я могу сказать, она это окупила сверх», - отметил Фалеса.

По словам продюсера, он не привлекал на раскрутку исполнительницы деньги со стороны. И то, что зарабатывали, - реинвестировали.