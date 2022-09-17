Бауэр признал, что НАТО давно планировало наращивание сил альянса у границ России
НАТО официально признала, что планирование нынешнего наращивания присутствия сил альянса у границ России было подготовлено много лет назад.
В субботу, 17 сентября 2022 года, глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр в ходе пресс-конференции заявил о том, что командование Североатлантического альянса несколько лет назад всерьёз начало планировать расширение присутствия сил блока у границ России.
Бауэр также отметил, что разработанный несколько лет назад план по развёртыванию в граничащих с Россией странах боевых групп НАТО в настоящее время начали активно воплощать в реальность.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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