Лукашенко: День Народного единства в Беларуси стал ответом Западу
Александр Лукашенко рассказал, зачем он ввёл празднование Дня Народного единства в Беларуси.
17 сентября в Беларуси празднуется День Народного единства, по случаю чего Александр Лукашенко выступил перед белорусами, дав наказ будущим поколениям чтить историю своей страны. По словам Лукашенко, День Народного единства был введён для того, чтобы белорусы помнили об освобождении западных территорий страны.
Вместе с тем Александр Лукашенко подчёркивает, что у этого праздника есть и ещё одно назначение, а именно напомнить коллективному Западу, что у него не получилось разделить Беларусь.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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