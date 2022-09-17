Байден дал обещание семьям Бритни Гринер и Пола Уилана
Президент США Джо Байден встретился с семьями Бритни Гринер и Пола Уилана, которые сейчас отбывают тюремное заключение в России.
Встречи Байдена с женой Гринер Черелл и сестрой Уилана Элизабет состоялись отдельно. Ранее президент разговаривал с обеими женщинами по телефону.
Джо Байден пообещал, что сделает все возможное, использует все доступные средства, чтобы вернуть Гринер и Уилана домой.
В феврале баскетболистку Бритни Гринер задержали в московском аэропорту за картриджи с каннабисом, а затем осудили на 9 лет тюрьмы.
Морской пехотинец Пол Уилан отбывает 16-летний тюремный срок, он находится в России под стражей с 2018 года.
В посольстве США считают, что обоих американцев задержали неправомерно. Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что пока нет результатов в работе по возвращению Уилана и Гринер.
При этом он подчеркнул, что для Байдена важно продолжать диалог с их семьями. По его словам, власти постоянно поддерживают с ними связь.
Ранее Джо Байден говорил, что рассчитывает на заключение сделки с Россией по освобождению Гринер. Сообщалось также, что Гринер и Уилана могут обменять на российского торговца оружием Виктора Бута.
С таким предложением выступила американская сторона, однако Россия пока не ответила на него, хотя заявила о готовности обсуждать обмен.
Опубликовано: Светлана Репина
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