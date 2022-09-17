Как дожить до ста лет в здоровом теле и трезвом уме: берем пример с Лео Бокерии!

Знаменитый кардиолог уже перешагнул рубеж 80-ти лет и уверенно двигается по жизни дальше. Еще совсем недавно Лео Бокерия проводил операции ювелирной сложности и запросто мог "утереть нос" молодым врачам.

Выдающийся советский и российский врач-кардиолог, профессор медицинских наук, которого знают и в России, и за ее пределами, согласился рассказать о полезных привычках, которые помогают ему сохранять здоровье и бодрость духа.

Ранний подъем

Просыпаться надо не позже 7 часов, именно так Лео Бокерия привык делать с самого детства. Однако при таком раннем подъеме надо и ложиться не позднее 23:00, чтобы спать не менее 8 часов в сутки.

"Живая" вода

Утром после пробуждения надо выпивать каждый день стакан чистой воды.

Такая привычка приводит организм в тонус, настраивает на рабочий лад, запускает работу желудка и сердца, хорошо отражается на состоянии сосудистой системы.

Пить воду надо натощак, она помогает быстрее проснуться и взбодриться.

Гимнастика по утрам

Делать ее надо каждый день, задействуя все группы мышц. Несколько минут несложных упражнений на самом деле способны продлить жизнь и молодость. Зарядка дает энергию телу на весь день.

Улыбка продлевает жизнь

Утром надо посмотреть на себя в зеркало и улыбнуться. Хорошее начало дня, человек создает себе настроение, отводит плохую энергетику, он легко справится с любыми проблемами.

О важности завтрака

Завтракать надо плотно, чтобы запустить в действие все жизненно важные системы в организме. Блюда должны содержать белки и углеводы.

Хорошие продукты для завтрака: каши, сливочное масло, фрукты, яйца.

И кстати, девиз Суворова никто не отменял: завтрак съешь сам, обед подели с другом, а ужин отдай врагу.



