Азербайджан передал Армении тела 32 погибших армянских солдат

Госкомиссия Азербайджана сообщила о передаче Армении тел 32 погибших армянских солдат.

17 сентября Государственная комиссия Азербайджана по делам военнопленных и без вести пропавших граждан сообщила СМИ, что Баку передел Еревану тела тридцати двух погибших в ходе обострения на конфликта на армяно-азербайджанской границе армянских военнослужащих.

Отмечается, что тем самым правительство Азербайджана продемонстрировало не только Армении, но и всему мировому сообществу, свою приверженность международному гуманитарному праву и ценностям.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















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