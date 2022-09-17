Азербайджан передал Армении тела 32 погибших армянских солдат
Госкомиссия Азербайджана сообщила о передаче Армении тел 32 погибших армянских солдат.
17 сентября Государственная комиссия Азербайджана по делам военнопленных и без вести пропавших граждан сообщила СМИ, что Баку передел Еревану тела тридцати двух погибших в ходе обострения на конфликта на армяно-азербайджанской границе армянских военнослужащих.
Отмечается, что тем самым правительство Азербайджана продемонстрировало не только Армении, но и всему мировому сообществу, свою приверженность международному гуманитарному праву и ценностям.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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