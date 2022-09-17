В Херсоне слышны звуки взрывов и стрельбы из автоматического оружия

Очевидцы сообщают о серии взрывов в центре Херсона, находящегося под контролем армии России.

Поздно вечером 17 сентября российские журналисты от изданий "ТАСС" и "РИА Новости" сообщили, что в центре Херсона раздались серия взрывов, однако на фоне этих звуков системы противовоздушной обороны армии России не работали. Репортёры предполагают, что взрываются ручные гранаты.

Также множество российских и украинских СМИ экстренно сообщили, что в центре Херсона слышна непрекращающаяся стрельба из автоматического оружия.